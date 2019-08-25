"الزراعة" تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حاجتها لشغل وظائف مدير عام الهيئة الزراعية المصرية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، بشرط اجتياز البرامج التدريبية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، وإجادة اللغه الإنجليزية، وقضاء مده قدرها سنة على الأقل من وظيفة من الدرجة مدير عام.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتي يوم 24 09 2019، حيث تقدم الطلبات بمقرالهيئة الزراعية المصرية 9 شارع جامعة القاهرة - مدخل بحوث البساتين – الجيزة – بالإدارة العامة للشئون الإدارية تليفون: 35698698.



ويرفق بطلب التقديم المستندات الآتية: "أصل شهادة المؤهل – صورة البطاقة الشخصية – أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها – شهادة خدمة عامة بالنسبة للإناث – إيصال اشتراك النقابة – عدد 6 صور شخصية – عدد 6 ملفات تتضمن الانجازات ومقترح التطوير للوظيفة المتقدم عليها".