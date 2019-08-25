التنظيم والإدارة لـ"حملة الماجستير": لا تعيينات إلا بموافقة مجلس الوزراء أو مسابقات

أكد الجهاز التنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه لن يتم إتخاذ قرار بتعيين أيًا من حملة الماجستير والدكتوراه إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء نفسه أو عن طريق مسابقة تعيينات مركزية يشرف عليها التنظيم والإدارة.



وأشار الجهاز، وفقًا لمنشور له، إلى أن آخر دفعة من حملة الماجستير والدكتوراه قد تم تعيينها هي دفعة 2014 والمعتمدة شهاداتهم في عام 2015، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، مضيفًا أنه لم يصدر منذ هذا التاريخ أي موافقات من مجلس الوزراء تخص الدفعات التالية على هذه الدفعة.



وأوضح التنظيم والإدارة، أن التعيين يخضع لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 شروط التعيين بمقتضي نصوص المواد من 26 حتي نص المادة 45 من اللائحة المشار إليها.



وتابع: "وعلى ذلك فإن ينبغي علي حملة الماجستير والدكتوراه متابعة الإعلانات المركزية للتعينات واستيفاء كافة الشروط التي تطلبها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".



جاء ذلك على عدة استفسارات وردت الجهاز بشأن الموقف القانوني حيال تعيين حملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2015 إلى دفعة 2018 بالجهاز الإداري للدولة، في ظل ضوابط العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.