أنور الكموني قاهر السرطان يحكي لحظاته الأولى مع اكتشاف المرض

تحدث لاعب التنس أنور الكموني، الملقب بقاهر السرطان، عن اللحظات الأولى لاكتشافه إصابته بمرض السرطان، قائلًا إنه اكتشف أنه يعاني من فشل في النخاع العظمي وهو أخطر من السرطان.



ولفت خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أنه اكتشف إنه مريض بالسرطان، في ثاني بطولة دولية لها، في مقدونها وشعر حينها بإجهاد شديد.

وأضاف:"أنا شخص رياضي، وفجأة شعرت ببرد وهمدان وجسد ضعيف، أجريت تحاليل، تفاجأنا بأن الهيموجلوبين وصل لـ3، أي أن الجسم لا ينتج دم، وكان كل يوم يضعف".



وأردف:"بحثوا عن قريب من الدرجة الأولى يتوافق معه في النخاع، في 2007، وتوافقت مع أخي، مكثت 45 يوم في غرفة العمليات، 22 يوم لقتل النخاع القديم، و22 يوم آخرين بعد زرع النخاع الجديد، خوفًا من حدوث الطرد العكسي المزمن، إن الجسم يحارب النخاع".



