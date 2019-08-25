محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جرجا العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

تفقد محافظ سوهاج مستشفى جرجا العام، حيث اطمأن على سير العمل داخل المستشفى، وتواجد أطقم الأطباء والتمريض، جاء ذلك استكمالا لجولة المحافظ الليلية المفاجئة لمدينة جرجا مساء اليوم.



وكشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ استمع إلى عدد من المرضى بالمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه بتوفير المستلزمات الطبية بقسم استقبال الطوارئ للمواطنين بالمجان، وذلك بعد رصد حالة لمواطن اشترى مستلزمات طبية من الخارج.



وقال إن المحافظ تفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، واطمأن على المرضى وسير العمل بالقسم، وتوفير كافة المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن المحافظ وجه بزيادة عدد الأطباء العاملين بقسم الغسيل الكلوي.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه في نهاية الجولة توجه المحافظ إلى المقلب الوسيط بجرجا، والذي وجه بنقل القمامة منه إلى المقلب الرئيسي، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على رفع جميع القمامة منه لحماية البيئة، وحفاظا على صحة المواطنين.