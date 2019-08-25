اليوم.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين

يواصل الموقع الإلكترونى "httpswww.tamwin.com.eg"، حتى اليوم الأحد، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية ممن تم استبعادهم من قوائم مستحقي الدعم التمويني.



وتأتي تلك الخطوة في إطار المرحلة الرابعة من مراحل تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني تحقيقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، حيث يتم فحص طلبات التظلم وإعادة إدراج من يثبت استحقاقة للدعم لمنظومة السلع التموينية مرة أخرى.



وفي سياق متصل، تواصل وزارة التموين، إجراءات استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس لديهم بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، حيث وجهت الوزارة مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.