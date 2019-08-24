بالصور.. جولة لمحافظ القاهرة بشارع أحمد تيسير شرق مدينة نصر

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ليلية لشارع أحمد تيسير شرق مدينة نصر، وتابع أعمال التطوير التي يجرى تنفيذها بالشارع بمعرفة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، في إطار خطتها لتطوير المحاور الرئيسية بإعادة تخطيطها وعمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة في انسياب الحركة المرورية.



وأوضح إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال التوسعة جاء جميعها بمعرفة مديرية الطرق والحدائق والتجميل والإنارة، وتتم على قدم وساق حسب تكليفات المحافظ.



وكان محافظ القاهرة قد أعلن عن ماهية تطوير شارع أحمد تيسير بتوسعة الشارع في الاتجاهين بعرض 15 متر بكل اتجاه، مع تحديد أماكن انتظار على الجانبين بعرض 5 متر بكل اتجاه، وتقليص حجم الجزيرة الوسطى والأرصفة، مع إنشاء أحواض زهور على الجانبين، وتكثيف أعمال الإنارة العامة للشارع على الرصيفين، وإضافة أعمدة مزدوجة بالجزيرة الوسطى.