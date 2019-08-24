"نتنياهو" يتوجه لمقر الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم على سوريا

توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت إلى مقر قيادة جيش الاحتلال قاعدة "كيريا" العسكرية في تل أبيب، التي تضم مقر القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، عقب غارات مفاجئة شنها الاحتلال على العاصمة السورية دمشق.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد رونين ميناليس، إنه تم دعوة رؤساء المجالس الشمالية، مشيرا إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستعد للرد، وذلك وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.



وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مسؤولية طيران الاحتلال عن الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أنه أعطى التعليمات للجيش؛ للتحضير لأي سيناريو محتمل.



وتبنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الغارات الجوية التي شنتها منذ قليل على العاصمة السورية، وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية.



وقالت دولة الاحتلال في بيان مساء اليوم، إن هذه الضربات الجوية أحبطت محاولة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لمهاجمة أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار.