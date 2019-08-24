الملاكم الروسى كوفاليف يسقط البريطانى يارد بالضربة القاضية

أسقط الملاكم الروسي، سيرجي كوفاليف، خصمه البريطاني، أنتوني يارد، بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت، على لقب بطل العالم للوزن خفيف الثقيل (WBO).



وتمكن الملاكم الروسي من إسقاط خصمه بالضربة القاضية، وذلك في الجولة الـ 11 قبل الأخيرة من النزال الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية، وحصل بالتالي على لقب بطل العالم للوزن خفيف الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO).



وحقق سيرجي كوفاليف (36 عامًا) انتصاره الـ 34 في مسيرته الاحترافية (29 منها بالضربة القاضية)، حتى الآن، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم.



في المقابل، تجرع أنتوني يارد (27 عامًا) الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 18 انتصارًا (17 منها بالضربة القاضية).