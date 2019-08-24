إصابة ٥ أشخاص فى اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بقنا

أصيب ٥ أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود انارة، بطريق الأربعين الرابط بين مدن ومراكز شمالي محافظة قنا ومحافظة سوهاج، بالقرب من قرية الشقيفي وتم نقلهم لمستشفيات قنا لتلقي العلاج اللازم.



وكان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود انارة، بطريق الأربعين الرابط بين مدن ومراكز شمالي محافظة قنا ومحافظة سوهاج ما أدى لإصابة ٥ أشخاص بجروح وكسور وكدمات من الدرجات الأولى والثانية، بسبب السرعات الزائدة التى أودت إلي اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة.



وتم نقل المصابين لمستشفيات قنا لتلقى العلاج اللازم، فيما تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.