تميم يسقط من على عرش الغاز المسال

سلطت فضائية "مباشر قطر"، الضوء على تقارير دولية، أعلنت فقدان قطر لصدارة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث أكدت مصادر حكومية في كانبيرا أن أستراليا ستتربع خلال العام المقبل - وبشكل دائم - على رأس قائمة الدول المصدرة لهذا المورد المهم من موارد الطاقة.



وأشار التقرير، إلى أن تصدر أستراليا يأتي بعد سنوات طويلة احتكرت خلالها الدوحة هذه المكانة التي درّت عليها عائدات، استخدمتها في تمويل مشاريعها المُزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح التقرير، أن التقديرات الأسترالية للمشروعات الجديدة من شأنها أن تقضّ مضاجع المسؤولين عن الاقتصاد القطري، حيث تشير إلى أن حجم صادراتها الفعلية من الغاز سيشارف مستوى 10.8 مليار قدم مكعبة في اليوم، وهو ما يأتي - بطبيعة الحال - على حساب صادرات النظام القطري.



كما تشير التقارير الدولية، إلى أن الولايات المتحدة ستتمكن خلال سنوات من الوصول للمرتبة الثانية، ما يُكبّد نظام تميم بن حمد خسائر اقتصادية لا يستهان بها.

