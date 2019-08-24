فنربخشة يتصدر الدوري التركي وألانيا سبور يلاحقه

اقتسم فريقا "فنربخشة" وألانيا سبور، صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت، في المرحلة الثانية.



وفاز "فنربخشة" على مضيفه إسطنبول باشاك شهير (2-1)، واكتسح ألانيا سبور ضيفه قاسم باشا (4-1)، وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل أنقرة جوجو مع ضيفه قيصري سبور (1-1).



ورفع فنربخشة وألانيا سبور رصيديهما إلى 6 نقاط ليقتسما الصدارة.



وعلى ستاد ستين إيمك، سجل فيدات موريكي ونبيل درار، هدفي الفوز لفناربخشة في الدقيقتين 77 و90، بعد أن تقدم إنزو كريفيلي بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 32.



وفي المباراة الثانية، سجل انستاسيوس باكاسيتاس وبابيس سيسي وجونيور فيرنانديز وياسين بامو أهداف ألانيا سبور في الدقائق 29 و54 و60 و88.



وتكفل مامي تيام بتسجيل الهدف الوحيد لقاسم باشا في الدقيقة 33.