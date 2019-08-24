نابولي يحقق فوزًا مثيرًا على فيورنتينا بالدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزًا مثيرًا على مضيفه فيورنتينا بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أرتيمكو فرانكي" بمدينة فلورنسا، في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل رباعية نابولي، درايز ميرتنز في الدقيقة 38، ولورينزو إنسيني "هدفين"، في الدقيقتين 43 من ضربة جزاء والدقيقة 67، وخوسيه كاييخون في الدقيقة 56، بينما سجل ثلاثية فيورنتينا، إريك بولجار في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء، ونيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 52، وكيفين برينس بواتينج في الدقيقة 65.



وبهذا الفوز، حصد نابولي أول ثلاث نقاط في مشوار بالدوري الإيطالي، محتلا الصدارة، فيما حل فيورنتينا في المركز التاسع عشر بدون نقاط.