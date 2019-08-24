جينيراسيون السنغالي يتأهل لدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ويواجه الزمالك

تأهل فريق جينيراسيون السنغالي، إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريق أويلرز الليبيري بثلاثية نظيفة في إياب الدور التمهيدي للمسابقة.

وسيواجه جينيراسيون السنغالي في دور الـ 32، فريق الزمالك الذي تأهل بدوره للدور ذاته بعد فوزه على ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي.

وكان جينيراسيون السنغالي خسر في لقاء الذهاب أمام الفريق الليبيري بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ 32 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.