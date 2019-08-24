الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

هاشتاج

بعد تحديد أول جلسة لمحاكمتها.. سما المصري لريهام سعيد: "قلبي معاكي"

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:45 م
سما المصري وريهام
سما المصري وريهام سعيد
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، صورة للدعوى القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب ما وصفته الدعوى بإهانة مرضى السمنة، واستخدام عبارات لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة.

وكتبت سما: "أوبا.. جنح قسم الجيزة حددت جلسة 14 أكتوبر لمحاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانتها لمرضى السمنة.. الموضوع كبر أوي.. على فكرة نفس المحامي دا الأستاذ أشرف ناجي هو اللي جاب لها سنة ونص حبس قبل كده في موضوع فتاة المول، قلبي معاكي يارورو، هعيط".

وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها "صبايا"، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، وبسبب قرار وقفها والانتقاداات التي وجهت لها أعلنت ريهام سعيد اعتزال الإعلام والفن.

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سخرت من "التخان".. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

بعد انتقادها للبدناء.. طبيب نفسي: ريهام سعيد "نرجسية" تبحث عن الشهرة

شكوى ضد ريهام سعيد لـ"الأعلى للإعلام" بسبب حلقة "السمنة"

إنجي وجدان ردا على ريهام سعيد:" بصي لنفسك"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم: "مافيش حاجة اسمها تراكمية أو ثانوية التابلت"

منذ ساعة و نصف

"مشروع لص".. لماذا يجمع حمزة زوبع توقيعات لعزل إبراهيم منير من قيادة الإخوان؟

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 6 ساعات

بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج

ads

الصور

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

"باحث أتلفه الهوى".. هل أصيب محمد الجوادي بلوثة عقلية بعد انقسام الإخوان؟

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

أيام زمان

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

الصحة

إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟

استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب الإجهاض

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

الرئيس نيوز

الجيش السوري: التصدي لهجوم شنته المقاتلات الإسرائيلية قرب دمشق

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين 5 عمداء في 3 جامعات

مجاهد: "الصحة العالمية" ستنشر تجربة مصر لعلاج "فيروس سي" في كل دول العالم

الرقابة الإدارية: لا "نستأذن" أي جهة عند ضبط قضايا الفساد

منوعات

علماء بجامعة كوينز: الفايكنج أنقذوا الحضارة في إيرلندا

4 عقاقير تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأرض ليست الكوكب الأمثل للحياة

بالخطوات.. كيف تتحول إلى "آلة كشف كذب" متحركة؟

كشكول

"الشريف": وزير التعليم استجاب لرغبة أولياء الأمور وهناك تخوف من آليات التقييم

طالب يؤدى الامتحان بدلاً من زميله فى قنا

ختام فعاليات منحة 5 الأف أزهرى بـ"دراسات" كفر الشيخ

غدا...غلق باب التنسيق الإلكتروني للقبول برياض الأطفال والأول الابتدائي بالأزهر

إسلام سياسي

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" الإرهابية في النيجر

حمزة زوبع يُشكل جبهة لـ"طرد" نائب المرشد من جماعته الإرهابية

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا


زيت وسكر

للأمهات.. احذري هذه الطريقة في طهي الدجاج

بدء حجز 512 وحدة سكنية بمدينة ملوي الجديدة

حملات رقابية لضبط أسواق المنوفية

“صحة شمال سيناء” تواجه أمراض الصيف المعدية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

تنفيذ مشروع الأسابيع الثقافية الشاملة في 44 قرية بالمنيا

الطفل الاستثنائى.. حجازى: تركت الدراسة وهربت من طنطا لسخرية مدرس من أشعارى

فراغٌ أبيض بحجم كائنٍ مختفٍ

الشاعرة الأمريكية: إميلى ديكنسون

صفحتنا ع الفيس بوك