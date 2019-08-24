بعد تحديد أول جلسة لمحاكمتها.. سما المصري لريهام سعيد: "قلبي معاكي"

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، صورة للدعوى القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب ما وصفته الدعوى بإهانة مرضى السمنة، واستخدام عبارات لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة.



وكتبت سما: "أوبا.. جنح قسم الجيزة حددت جلسة 14 أكتوبر لمحاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانتها لمرضى السمنة.. الموضوع كبر أوي.. على فكرة نفس المحامي دا الأستاذ أشرف ناجي هو اللي جاب لها سنة ونص حبس قبل كده في موضوع فتاة المول، قلبي معاكي يارورو، هعيط".



وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها "صبايا"، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، وبسبب قرار وقفها والانتقاداات التي وجهت لها أعلنت ريهام سعيد اعتزال الإعلام والفن.



