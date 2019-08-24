قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لـ"كوفنتري البريطانية"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم (جامعات المعرفة الدولية)، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة (كوفنتري) التي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

ويهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

ويشمل الفرع على مجموعة من البرامج التعليمية تتضمن: الإعلام الرقمي، والتصميم الجرافيكي، والعمارة الداخلية والتصميم، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحاسب، والهندسة المدنية، والحوسبة، والقرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني.

ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة في الجامعة الأم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.