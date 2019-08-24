الجيش السوري: أسقطنا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت دمشق

كشف الجيش السوري، تفاصيل إحباط هجوم شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق مساء اليوم على العاصمة دمشق.



وأوضح مصدر عسكري في بيان مساء اليوم أنه "في تمام الساعة 11:30 رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وأضاف البيان "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".



وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق عن مسؤولية طيران الاحتلال عن الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أنه أعطى التعليمات للجيش للتحضير لأي سيناريو محتمل.



وقالت دولة الاحتلال في بيان مساء اليوم، إن هذه الضربات الجوية في أحبطت محاولة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لمهاجمة أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار.