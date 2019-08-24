"سامسونج" تسجل براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي رأسيا

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية، براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي رأسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

وبحسب براءة الاختراع، التي كشف عنها موقع "ليتس جو ديجيتال"، فان الهاتف الجديد سيحتوي على شاشة عرض قابلة للطي خارجيا مماثلة لشاشة جهاز "هواوي ميت إكس".

ووفقا للصور المنشورة على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، سوف يسمح مفصل الطي للمستخدمين بضبط إعدادات متعددة عند طي الهاتف مثل إمكانية طي الشاشة داخليا وخارجيا.

جدير بالذكر أن أول هواتف "سامسونج" الذكية القابلة للطي هو "جالاكسي فولد" والذي يكشف عند فرد شاشته عن شاشة بحجم الحاسب اللوحي. وقد واجه الجهاز قبل إطلاقه تجاريا مشاكل تتعلق بتعطل وظائف شاشته القابلة للطي.