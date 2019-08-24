"شاومي" تستقبل أكثر من مليون طلب للحصول على تليفون "نوت 8"

فتحت شركة "شاومي" الصينية باب التسجيل المسبق؛ للحصول على سلسلة هواتف "ريد مي نوت 8" في الصين، وسجلت أكثر من مليون طلب تسجيل خلال يوم واحد.



وتتضمن السلسلة هاتفين ذكيين "ريد مي نوت 8" و"ريد مي نوت 8 برو"، وكلاهما سيتم إطلاقه في السوق الصينية في 29 أغسطس الجاري.



وأكدت الشركة بالفعل، أن الهاتف "ريد مي نوت 8 برو"، سيأتي مزودا بكاميرا رباعية خلفية، بدقة وضوح 64 ميجا بكسل.