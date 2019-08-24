محافظ شمال سيناء: استيعاب من تجاوز سن 5 سنوات في رياض الأطفال

وافق محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، على قبول الأطفال ممن تجاوزوا سن 5 سنوات في فصول رياض الأطفال.

جاء ذلك في لقاء المحافظ مع مدير عام التعليم العام بالمحافظة حمزة رضوان ومدير إدارة المدارس الرسمية للغات محمد عبد الله العلاقمي، حيث وافق المحافظ على افتتاح 4 قاعات (KG1) لاستيعاب جميع الأطفال في سن الانتظار، كما وافق المحافظ على استيعاب قوائم الانتظار للأطفال الذين لم يصبهم الدور بمدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات، وقبولهم في مدرسة الأحراش الرسمية للغات برفح.