الباز يدعو المصريين للتبرع لصالح مستشفى "بهية" لعلاج السرطان

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، المصريين للتبرع من أجل مستشفى بهية لعلاج السرطان.

ومن جانبه قال لاعب التنس أنور الكموني، إنه يعتبر سفيرا لمستشفى بهية حول العالم، موضحا أن مستشفى بهية تشرف على مصر بأكملها، وتقدم خدمات لا تقل عن الخدمات التي تقدم في أوروربا.

وفي ذات السياق نصح اللاعب أنور الكموني مرضى السرطان بعدم الاستسلام، ومحاربة هذا المرض، بكل الطرق الممكنة، موضحا أنه طالما أن المريض قرر محاربة هذا المرض بجدية سيتمكن من الانتصار عليه في النهاية.