بورتو يفوز على بنفيكا في قمة الدوري البرتغالي لكرة القدم

حقق فريق بورتو فوزا ثمينا على مضيفه بنفيكا بهدفين نظيفين مساء اليوم السبت في قمة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

سجل ثنائية بورتو، زي لويس وموسى ماريجا في الدقيقتين 22 و86.

ورفع الفوز رصيد بورتو إلى ست نقاط في صدارة جدول الدوري البرتغالي، بفارق الأهداف فقط عن بنفيكا الذي تراجع للمركز الثاني.