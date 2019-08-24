السلطات الأمريكية: ضبط أكثر من 52 ألف قطعة سلاح مهربة من الصين

أعلن مسئولون فيدراليون أمريكيون عن ضبط أكثر من 52 ألف قطعة سلاح نارى مهربة من الصين.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن هذه الأسلحة وصلت إلى مطاري لوس أنجلوس ولونج بيتش بكاليفورنيا داخل 3 شحنات على مدار 3 أشهر وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 378 ألف دولار أمريكي.

