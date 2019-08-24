الرفاع البحريني يتأهل لدور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية

تأهل فريق الرفاع البحريني، إلى دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم السبت، على فريق الزوراء العراقي بهدف دون رد، على "الملعب البلدي لبرشيد" بالمغرب، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور التمهيدي للمسابقة.

وتأهل الرفاع البحريني إلى دور الـ 32 بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدور التمهيدي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد الزوراء العراقي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

سجل هدف الرفاع البحريني الوحيد، اللاعب مهدي درويش في الدقيقة 83.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، حقق فريق اتحاد طنجة المغربي فوزا كبيرا على فريق هورسيد الصومالي بنتيجة 6-1، ليرفع اتحاد طنجة رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وظل هورسيد بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.