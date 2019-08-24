بسبب لعب عيال.. فلاح يقتل نجل عمته لقصه شعر نجله في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة، لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة حيث تعدى فلاح على نجل عمته بسكين حتى سقط قتيلا بسبب لعب العيال.



وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوصول عامل زراعي إلى استقبال المستشفى العام مصاب بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله.



وعلى الفور انتقل العقيد إيهاب المسارع، والرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر، وبالفحص تبين قيام "إبراهيم. ع. ع" بالتعدي على نجل عمته "خالد. ص. ا" بسلاح أبيض، سكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا؛ وذلك بسبب قيام المجنى عليه بقص شعر نجل الأول ردا على قيام نجل الأول بقص شعر نجله، فَجُنَ جنون المتهم، وذهب إلى المجنى عليه، وقام بطعنه حتى سقط قتيلا، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.