نتنياهو يحذر: قواتنا تستعد لأي سيناريو بعد قصف سوريا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مسؤولية طيران الاحتلال عن الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أنه أعطى التعليمات للجيش؛ للتحضير لأي سيناريو محتمل.



وتبنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الغارات الجوية التي شنتها منذ قليل على العاصمة السورية، وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية.



وقالت دولة الاحتلال في بيان مساء اليوم، إن هذه الضربات الجوية أحبطت محاولة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لمهاجمة أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار.



وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري، مساء اليوم، لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق.



وتستهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية الأراضي السورية، بشكل متكرر عبر الأجواء اللبنانية؛ بزعم استهداف أهداف تابعة لجماعات مرتبطة بإيران، على رأسها حزب الله اللبناني.



وشنت دولة الاحتلال هجومًا صاروخيًا على مواقع عسكرية سورية في محافظة درعا جنوبي البلاد، منتصف يوليو الماضي، حيث استهدف العدوان الإسرائيلي منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.