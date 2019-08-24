تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن العمداء الجدد هم: الدكتور وليد شوقي البحيري عميدا لكلية آداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور عربي السيد إبراهيم عميدا لكلية حاسبات ومعلومات منوف جامعة المنوفية.



كما تضمن القرار تعيين الدكتور نعيم محمد فوزي عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، والدكتور عبدالحميد السيد المنشاوي عميدا لكلية التربية جامعة طنطا، والدكتور أيمن السيد أحمد عميدا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.