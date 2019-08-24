السيد صبري يوضح سر حرائق غابات الأمازون وأهميتها للكوكب.. فيديو

قال الدكتور سيد صبري خبير التغيرات المناخية، إن غابات الأمازون، تعتبر رئة الأرض لأنها تخرج 20% من الأكسجين وتمتص جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون، وتمد 20% من المياه العذبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: أن هناك أسباب طبيعية لمثل هذه الحرائق، وأخرى من قبل بعض المزارعين وذلك لإعادة استخدام الأرض لأشياء أخرى، مثل تمهيدها للزراعة أو الرعي، أو أنشطة أخرى.



وأكد أن غابات الأمازون تعتبر قضية من القضايا الرئيسية التي تناقش في التغير المناخي، وتقوم البرازيل بتقديم حوافز للمزارعين الذين يعيشون فيها وذلك لعدم قطع الأشجار ومن يريد قطع شجرة يزرع أخرى مكانها.



وأوضح أن هذه الغابات قائمة على الأمطار وتسمى رئة الأرض، لأنه عندما يحدث التمثيل الضوئي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتخرج الأكسجين ولأنها أقيمت على مساحات شاسعة تأخذ كمية كبيرة من الاثنين ولو انتهت مثل غابات الكونغو في إفريقيا ستشكل مشكلة كبيرة للعالم.



