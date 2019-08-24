وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة "تيكاد 7" باليابان

أفادت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، بأن وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي سيترأس الوفد التونسي المشارك في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا "تيكاد 7"، الذي سيعقد بمدينة يوكوهاما من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أن مشاركة تونس في هذا المؤتمر تأتي في إطار ما توليه من أهمية لهذه الآلية الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون الثلاثي مع بلدان القارة الإفريقية، والاستفادة مما تتيحه من برامج وفرص شراكة على الصعيد الثنائي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لتونس، على غرار التنمية المستدامة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق.



وأضافت أن الجهيناوي سيجري - على هامش المؤتمر - محادثات مع عدد من المسئولين اليابانيين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيشرف الوزير على افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي- الياباني بحضور رجال أعمال من البلدين، إضافة إلى ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، وعن الجانب الياباني، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية.



وستجرى أعمال مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا "تيكاد 7" في مدينة يوكوهاما اليابانية بمشاركة البلدان الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن كبرى الشركات اليابانية والإفريقية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، فيما تتعلق المحاور الرئيسية للمؤتمر بتسريع التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وكذلك ببناء مجتمعات مستدامة وتكريس أسس الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.