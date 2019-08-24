إسرائيل تتبنى الغارات الجوية على دمشق.. وتزعم: إحباط لهجوم إيراني

تبنت دولة الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية التي شنتها منذ قليل على العاصمة السورية دمشق، وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية.



وقالت دولة الاحتلال في بيان مساء اليوم السبت، إن هذه الضربات الجوية أحبطت محاولة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لمهاجمة أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار، وذلك وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.



وأعلن مسئولون سوريون منذ قليل تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق.



وتستهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية الأرضي السورية بشكل متكرر عبر الأجواء اللبنانية بزعم استهداف أهداف تابعة لجماعات مرتبطة بإيران على رأسها حزب الله اللبناني.



وشنت دولة الاحتلال هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية سورية في محافظة درعا جنوبي البلاد، منتصف يوليو الماضي، حيث استهدف العدوان الإسرائيلي منطقة تل الحارة، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.