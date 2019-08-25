"المسمارى" ينفى استهداف القوات المسلحة لسيارة مدنية فى منطقة السوانى

نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، ما أوردته بعض وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الإرهابية بشأن استهداف القوات المسلحة لسيارة مدنية في منطقة السواني، مؤكدًا أن إصابة تلك السيارة لا يمكن أن تسببها ذخائر الطيران.



وقال "المسماري"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال)، ردًا على ما أوردته قنوات الضلال وأبواق الإخوان المسلمين: «تنفي قواتنا الجوية المسلحة العربية الليبية، استهدافها أي سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب طرابلس، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وفقًا لتقارير صادرة عن ذات الجهات».



وأكد "المسماري" أن الصور الواردة من موقع الانفجار، تشير إلى إصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي، ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط، بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران.