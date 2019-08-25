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عالم

آرب ويكلى: مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بالبحر المتوسط

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:02 ص
غاز طبيعي
غاز طبيعي
إسراء صلاح الدين
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سلطت مجلة "آرب ويكلي" الإماراتية بنسختها الإنجليزية، الضوء على أبرز الفرص الاقتصادية المصرية في مجال النقل البحري.

وقالت المجلة إن مصر تبحث زيادة أسطولها البحري لخدمة السفن وتزويد السفن التي تعبر ممراتها البحرية بالوقود.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعد جزء من استراتيجية البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتعد أولى الخطوات في هذا المسار.

وأشارت إلى أن مصر عدلت من أسعار تزويد الوقود وطورت أسطولها اللوجستي وقدرة السفن لديها، مما زاد أربعة أضعاف طاقتها في إمدادات الوقود لتصل إلى 187 ألف طن، وعززت التحسينات قدرة مصر التنافسية وشجعت وزارة البترول على تحديث ناقلات التزود بالوقود.

وأوضحت أن القاهرة تراهن الآن على مشروع تطوير محور قناة السويس، والذي من المرجح أن يفتح الاستثمار للاقتصاد المصري من خلال توطين صناعات إعادة التصدير، مثل صناعة السفن وصناعة السيارات.

وأكدت أن عمليات إعادة التصدير ستؤدي إلى أنشطة كبيرة في مجال الشحن والنقل عبر القناة، والتي من المتوقع أن تزيد الطلب على الخدمات اللوجستية، سواء إمدادات الوقود أو الصيانة أو الإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى فتح فرص السياحة لطواقم السفن.
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