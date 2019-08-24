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عالم

الأردن: اعتقال مطلق النار على حافلة البتراء

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات المحلية في إقلیم البترا في الأردن، الیوم السبت، عن تمكن الأجھزة الأمنیة من إلقاء القبض على مطلق النار على الحافلة التابعة للسلطة في وقت سابق اليوم.

وأوضح رئیس السلطة الدكتور سلیمان الفرجات عبر صفحته على "فیسبوك" أن حادثة إطلاق النار "فردیة"، مثمنا جھود الأجھزة الأمنیة لسرعة إلقاء القبض على منفذھا.

وبالتزامن مع ذلك، رجح مصدر أمني أردني أن یكون إطلاق العیارات الناریة على حافلة تابعة لمفوضیة سلطة (البترا) جاء نتیجة لخلافات بین أشخاص في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنیة (بترا) عن المصدر تأكیده عدم تواجد سیاح أو مرشدين سیاحیین على متن الحافلة التي تعرضت لإطلاق عیارات ناریة خلفت أضرارا مادیة فقط صباح الیوم.

كما أكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخباریة ووسائل الإعلام من وجود مرشدین سیاحیین على متن الحافلة المخصصة لنقل المرشدین من منطقة (وادي موسى) إلى المدینة التاریخیة.

وكانت مدیریة الأمن العام الأردنیة ذكرت في بیان لھا ظھر الیوم أن بلاغا ورد إلیھا عن تعرض حافلة حكومیة خالیة من الركاب لإطلاق عیارات ناریة من شخص مجھول.

ویقصد مدینة البترا الأثریة سنویا مئات الآلاف من السیاح من مختلف دول العالم، وتقع في محافظة معان على بعد 240 كیلومترا جنوبي العاصمة عمان، وهي من أھم مواقع الجذب السیاحي في الأردن.
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