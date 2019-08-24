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عالم

الأمم المتحدة: قلق في تطبيق اتفاقية السلام بجنوب السودان

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:23 م
ياسمين سوكا
ياسمين سوكا
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أعرب فريق من 3 خبراء أمميين يدرس حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان، في تقرير نشر يوم السبت، عن "قلق شديد إزاء التقدم المحدود في الالتزام باتفاقية السلام التي توجه البلاد حتى الآن".

وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوكا، في تقديمها لتقرير عن المهمة الميدانية السابعة للجنة، إن "المدنيين الذين تحدثنا معهم ما زالوا يعربون عن عدد من المخاوف التي يشعرون أنها تقف عائقًا أمام السلام المستدام".

واستمع المفوضون الثلاثة، خلال زيارتهم للبلد، للعديد من مواطنيه الذين أعربوا عن مخاوف متنوعة، بما في ذلك بخصوص النزاعات المرتبطة بالأرض والموارد والأبقار، وأوجه القصور في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه والذي وقعته الأطراف المتحاربة في سبتمبر 2018.

كذلك أعرب فريق الخبراء عن بالغ القلق إزاء "تدهور الظروف المعيشية للنازحين داخليًا وتدهور الأمن واستمرار تقلص مساحة المشاركة المدنية" ضمن عدد من المخاوف التي عبر عنها المواطنون.

من ناحية أخرى، قالت سوكا إن ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف الجنسي والجنساني "والذي لا يزال في أعلى مستوياته على الإطلاق" لا تزال شاغلًا رئيسيًا للجنة.

وتشمل المهمة الميدانية، التي يستمر عملها حتى 27 أغسطس، عددًا من المدن في جنوب السودان، بالإضافة إلى عقد موظفيها لقاءات مع مواطني البلد المقيمين في أوغندا وإثيوبيا وكينيا.

ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف. ومن مهامه تحديد الوقائع والإبلاغ عنها وتوضيح المسئولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.
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