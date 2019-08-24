الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة لميليشيات طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت،أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع بالعاصمة طرابلس.



وقالت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية في بيان صحفي نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية، إن «مقاتلات السلاح الجوي تستهدف في غاراتها تجمعا لمليشيات مرتزقة جويلي بداية وادي الحي عند مدرسة مداكم، كما قامت بقصف مخزن ذخيرة شمال كوبري السواني، فضلا عن استهداف دبابة T55 وعربتين مسلحتين عند كوبري السواني.

