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منوعات

4 عقاقير تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:09 م
جريدة الدستور
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توصل باحثون في جامعة طهران للعلوم الطبية وجامعة برمنجهام، إلى أن قرصًا سحريًا يحوي 4 عقاقير متنوعة، يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بمقدار الثلث.

ويحتوي قرص polypill على ستاتين وأسبرين وعقارين لخفض ضغط الدم، حيث وجدت دراسة جديدة أنه آمن وفعال لدى مرضى القلب والأصحاء أيضًا.
وحلل العلماء بيانات 6838 مشاركًا في سن الـ50 عامًا، فما فوق، مع مراقبة حالاتهم طيلة 5 سنوات.

وقُدمت لهم جرعة يومية ثابتة من polypill مع نصائح صحية عن أسلوب الحياة. في حين حصل آخرون على نصائح فقط حول نمط الحياة الصحية.
وشهد المشاركون الذين تناولوا القرص الدوائي، تحسنًا واضحًا بلغت نسبته 34%، دون معاناة من آثار جانبية.

وقال البروفيسور ريزا مالكزادة، من طهران: "أظهرت نتائجنا انخفاضًا كبيرًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مجموعة polypill، ونظرًا لأن مخاطر الآثار الجانبية للمكونات منخفضة جدًا، والفوائد المحتملة عالية جدًا، فإن polypill آمنة تمامًا، ولكنه ليس بديلًا عن نمط حياة صحي، ويجب أن يقترن بالنشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، مع الإقلاع عن التدخين".

ولم يقارن الباحثون تأثير تناول القرص مع تناول العقاقير الأربعة على حدة. ولكن من المتوقع أن تكون الفوائد قابلة للمقارنة.


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