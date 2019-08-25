فى خدمتك.. 5 مزايا يمنحها تأمين الرعاية لأصحاب المعاشات
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:59 ص
مرام سعيدطباعة
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من المزايا لتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وترصد "الدستور" عبر عبر السطور التالية هذه المزايا:
1- الحصول على عدد (2) ترخيص سفر بالسكك الحديدية بين المدن من المنطقة التأمينية التابع لها سنويًا بتخفيض قدره 50%.
2- دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بتخفيض قدره 50% من رسم الدخول.
3- دخول الأسواق والمعارض الحكومية بتخفيض قدره 50%.
4- الحصول على تخفيض قدره 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
5- الحصول على تخفيض قدره 50% على الرحلات الدولية، و10% على الرحلات الداخلية، وذلك من مكتب مصر للطيران.
1- الحصول على عدد (2) ترخيص سفر بالسكك الحديدية بين المدن من المنطقة التأمينية التابع لها سنويًا بتخفيض قدره 50%.
2- دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بتخفيض قدره 50% من رسم الدخول.
3- دخول الأسواق والمعارض الحكومية بتخفيض قدره 50%.
4- الحصول على تخفيض قدره 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
5- الحصول على تخفيض قدره 50% على الرحلات الدولية، و10% على الرحلات الداخلية، وذلك من مكتب مصر للطيران.