فى خدمتك.. 5 مزايا يمنحها تأمين الرعاية لأصحاب المعاشات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من المزايا لتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وترصد "الدستور" عبر عبر السطور التالية هذه المزايا:



1- الحصول على عدد (2) ترخيص سفر بالسكك الحديدية بين المدن من المنطقة التأمينية التابع لها سنويًا بتخفيض قدره 50%.



2- دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بتخفيض قدره 50% من رسم الدخول.



3- دخول الأسواق والمعارض الحكومية بتخفيض قدره 50%.



4- الحصول على تخفيض قدره 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام سواء داخل الجمهورية أو خارجها.



5- الحصول على تخفيض قدره 50% على الرحلات الدولية، و10% على الرحلات الداخلية، وذلك من مكتب مصر للطيران.