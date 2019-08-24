"تناقضات إعلام الإخوان".. كيف احتفت قنواتهم بأكبر مسجد في الشيشان وهاجمت "الفتاح العليم"؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على تناقض قناة العربي القطري الموالية للإخوان، في تغطيتها الإعلامية لافتتاح مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل تغطيتها لافتتاح مسجد ضخم في الشيشان.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن القناة القطرية عندما قامت بتغطية افتتاح مسجد الفتاح العليم كتبت على حسابها على تويتر: "في وقت تعاني فيه الحكومة المصرية من عجز بالموازنة، السيسي يفتتح جامع الفتاح العليم الذي بلغت تكلفة إضاءته فقط 20 مليون جنيه".

وتابع الباز، أنه على النقيض عندما غطت القناة افتتاح مسجد في الشيشان، قالت القناة عبر صفحتها: "يتسع لنحو 120 ألف مصلي، افتتاح فخر المسلمين أكبر مسجد في أوروبا بجمهورية الشيشان الروسية"، موضحا أن هناك حالة من التناقض الشديد في تعامل هذا الإعلام مع الأحداث في مصر.