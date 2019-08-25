حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 25 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى وضع مهني حساس ودقيق للغاية يمكن أن تمر به لكنك تتغلب عليه سريعًا.



عاطفيًا: الواقعية والجدية مطلوبتان كثيرًا وعلى نحو أساسي لحسم الأزمات العالقة مع الشريك، فكن مستعدًّا للمواجهة.



صحيًا: يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك بوعكة صحية تسبب لك القلق والاضطراب مدة قصيرة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.