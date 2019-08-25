حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 25 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، حيث تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.



عاطفيًا: يخيّم جو من الرومانسية الرائع على حياتك العاطفية، وتحصل على أموال غير منتظرة وتقرر على إثرها القيام برحلة العمر مع الشريك.



صحيًا: لا تحاول الإكثار من رفع أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها، النتائج السلبية تظهر سريعًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.