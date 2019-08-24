"الحركة الوطنية" يفتتح معرض مستلزمات المدارس بدمياط

شارك سيد شعير، عضو هيئة المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية بدمياط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في افتتاح معرض المنتجات المدرسية بكفر الغاب برعاية حزب مستقبل وطن، بعد دعوة كريمة من أحمد أبوحطب، أمين حزب مستقبل وطن بكفر الغاب، وقص الشريط مع عدد من القيادات السياسية التي لها دور بارز فى العمل الحزبي والسياسي بالشارع الدمياطي.



وأكد سيد شعير، على أن جميع الأحزاب تعمل كنسيج واحد مجتمعين على حب مصر وتعمل خلف قيادة حكيمة هدفها النهوض بالدولة واقتصاد البلد.



وتوجه سيد شعير، بكل الشكر والتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن على حسن الضيافة والاستقبال، مضيفًا أن كفر الغاب تتشرف بكل ابن بار بها يعمل على خدمة أهلها ويدفع من وقته وجهده لمحاولة تقديم أى مساعدة أو عون لأي فرد من أبنائها، مؤكدًا أنه داعم لكل شخص يسعى بحب لخدمة أبناء كفر الغاب وأبناء محافظة دمياط عامة.

