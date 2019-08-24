بلومبرج: مصر نجحت في عزل الاقتصاد عن التوترات الإقليمية

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر هزمت العالم في سوق الأوراق المالية في شهر أغسطس، وزادته سخونة فوق سخونته بسبب حرارة الجو.



وكانت الوكالة، قد أكدت في تقرير سابق لها، أن مصر مؤشر الأسهم الرئيسي في مصر "EGX 30" سجل أفضل أداء في العالم.



وأوضحت أن شهر أغسطس بالفعل هو شهر رائع بالنسبة للاقتصاد المصري، وهو ما يعني أن الأوضاع الاقتصادية على وشك أن تتحسن وتعود أفضل مما كانت عليه، وقد أرسلت الحكومة برسائل طمأنة للمستثمرين في هذا الشأن بعد قرار خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، ما يعني أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح.



وتابعت أن أداء الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس يخالف أداء باقي الأسواق الناشئة التي تأثرت كثيرًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية.



وأكدت الوكالة أن السبب وراء الأداء الاقتصادي القوي لمصر خلال الشهر الجاري يعود إلى تفاؤل المستثمرين من قرار خفض معدلات الفائدة وهو القرار الذي جعل مصر معزولة عن التوترات الإقليمية.





