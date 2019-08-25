حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 25 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: طاقتك الإبداعية المميزة والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين.



عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك وكن أكثر تقربًا منه، التطورات الإيجابية في العلاقة تكون لمصلحتكما.



صحيًا: تقتنع أخيرًا أن للرياضة تأثيرًا كبيرًا في الوضع الصحي والنفسي، وهذا عامل إيجابي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.