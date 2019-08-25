حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 25 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الأحد، 25 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لكن لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، خاصة بعد ثقل العمل عليك وشعورك بضغوط إضافية.



عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عمومًا، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل حياتك معه.



صحيًا: تكون محظوظًا من الناحية الصحية، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.