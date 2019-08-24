"90 دقيقة" يرصد دور التضامن في إنقاذ أطفال دار عبير الإسلام

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، تقريرًا مصورًا يكشف أزمة دار عبير الإسلام للأيتام، والتي تحولت إلى أطفال بلا طعام ورعاية بعد استقالة مجلس الإدارة.



وتحدث الأطفال إلى كاميرا "90 دقيقة"، مؤكدين أن مجلس الإدارة الإخواني كان يقوم بنهب الدار وسرقتها، وبعد استقالة المجلس كانت الدار مدمرة، ولم يكن هناك مسئولين.



من ناحيته، قال علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن، إنه خلال عام 2014 اتضح علاقة الإخوان بالجمعية، وفي 2017 تم التحفظ على أموال الجمعية، مردفًا: "كان يهمنا وقتها احتواء الأولاد وتعديل سلوكهم، وهم ما سعينا نحوه".



ورصد التقرير التغير الجذري للدار، والاهتمام بالأولاد، وتحولها من خرابة إلى مكان آدمي نظيف يصلح للحياة.