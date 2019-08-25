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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 25 أغسطس 2019

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:33 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: في الجو فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية.
عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عمومًا، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل حياتك معه.
صحيًا: تكون محظوظًا من الناحية الصحية، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها.

الثور
مهنيًا: تستعيد الثقة بنفسك، وتسهل دروب السفر للعمل او للاستجمام وتطمئن الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة.
عاطفيًا: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُه العاطفة والسعادة!.
صحيًا: جدد نشاطك، وقم بما يلزم لتبقى صحتك على خير ما يرام، وأنت الرابح في النهاية.

الجوزاء
مهنيًا: طاقتك الإبداعية المميزة والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك وكن أكثر تقربًا منه، التطورات الإيجابية في العلاقة تكون لمصلحتكما.
صحيًا: تقتنع أخيرًا أن للرياضة تأثيرًا كبيرًا في الوضع الصحي والنفسي، وهذا عامل إيجابي.

السرطان
مهنيًا: تعيش يومًا بطيئًا فلا تراهن عليه ولا يسلط الضوء عليك، حاول أن تعمل في الظل بعيدًا عن لفت الأنظار وتصرّف بسرية.
عاطفيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء الماضي لتنجح في المستقبل.
صحيًا: تحاول الانتقام من نفسك وتهمل وضعك الصحي إلى حد كبير، لكنك الخاسر الأكبر.

الأسد
مهنيًا: تمتلك أفكارًا جيدة ومن الضروري وضعها فورًا موضع التطبيق، تقوم بمبادرات جريئة وتعيش حياة نشيطة.
عاطفيًا: يخيّم جو من الرومانسية الرائع على حياتك العاطفية، وتحصل على أموال غير منتظرة تقرر على إثرها القيام برحلة العمر مع الشريك.
صحيًا: لا تحاول الإكثار من رفع أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها، النتائج السلبية تظهر سريعًا.

العذراء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى وضع مهني حساس ودقيق للغاية يمكن أن تمر به لكنك تتغلب عليه سريعًا.
عاطفيًا: الواقعية والجدية مطلوبتان كثيرًا وعلى نحو أساسي لحسم الأزمات العالقة مع الشريك، فكن مستعدًّا للمواجهة.
صحيًا: يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك بوعكة صحية تسبب لك القلق والاضطراب مدة قصيرة.

الميزان
مهنيًا: تتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصًا إذا تعلقت بشراكة معينة أو بقضية.
عاطفيًا: كن حاسمًا في بعض الأمور ومتفهمًا في بعضها الآخر، وخصوصًا أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.
صحيًا: تخلص من البدانة التي أصابتك بالعزيمة واتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة.

العقرب
مهنيًا: تعرف نجاحًا مميزًا في مجال عملك أو مع شخص غريب عنك، وتحقق مشروعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة طويلة.عاطفيًا: تحاشَ التهرّب من المسؤوليات، أنتَ بحاجة الى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه على الإطلاق.
صحيًا: جدّد نشاطك واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة إذا كان الطقس جيدًا.

القوس
مهنيًا: تجد نفسك أمام مفكّرة حافلة بالمواعيد، فحاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع في الفوضى غير المبرَّرة.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالًا من التمرّد والتفكير في التخلي عنك.
صحيًا: مارس كرة السلة أو أي رياضة أخرى، المهم ألا تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد والإيجابية.

الجدي
مهنيًا: إذا أردت الاستفادة من الأجواء فأطلق مشاريعك او قدّم أفكارك أو طلباتك.
عاطفيًا: لا تخف من فتح أبواب جديدة مع الشريك والبحث عن حلول، إنه يوم جيد يريحك من ضغط أو يحمل إليك الاطمئنان.
صحيًا: تكره إحساس عدم القدرة على ممارسة نوع معين من الأنشطة المفيدة، لذا عليك الإكثار من التدريب للحصول على اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة الأنشطة.

الدلو
مهنيًا: تقوم بدور فاعل بين الزملاء، وذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل منذ فترة.
عاطفيًا: تعيش أجواء خياليّة من المغامرات العاطفية والرومانسية تكتفي بجمالها وروعتها مع الشريك.
صحيًا: من المفيد أن تقرر السفر والترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة إلى ذلك.

الحوت
مهنيًا: احذر الأخطاء والمآزق، ولا تقدم على أي مخاطرة، قد تصدمك المستجدات وتجد نفسك معزولًا في محيطك المهني.
عاطفيًا: مهما حاولوا وضع العراقيل في طريق علاقتك بالشريك، فإنّ ذلك يشكل عندك حافزًا لمزيد من نجاح العلاقة.
صحيًا: يوم وقاية خير من أيام علاج، اهتم بنفسك ومارس الرياضة بانتظام.
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