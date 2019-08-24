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تقارير ومتابعات

"بعد انشائها في العاصمة الإدارية".. 9 معلومات عن جامعة كوفنتري

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:46 م
جامعة كوفنتري
جامعة كوفنتري
إيمان ماهر
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت مسمى "جامعات المعرفة الدولية"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف المؤسسة الجامعية لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة كوفنتري والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن جامعة كوفنتري:
- تقع جامعة كوفنتري البريطانية في مدينة كوفنتري وسط إنجلترا.
- بدأت عملها كجامعة بريطانية عام 1992 م حيث تغير اسمها من كوفنتري بولينكنك إلى جامعة كوفنتري.
- كانت تعرف باسم كلية كوفنتري للتصميم حتى عام 1843 م.
- تنقسم جامعة كوفنتري إلى 3 كليات رئيسية ومدرستين ومركز أبحاث.
- ضمت أكثر من 29000 طالب في عام 2017، لذا تعد أكبر جامعة.
- تضم حرمين جامعيين رئيسيين: أحدهما في وسط كوفنتري حيث تقع غالبية محاضراته، والآخر في وسط لندن يركز على دورات إدارة الأعمال والإدارة.
- تم افتتاح مكتبة كوفنتري البالغة 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2000 وتقع على مشارف الحرم الجامعي.
-تم افتتاحها رسميًا من قبل الأميرة آن في سبتمبر 2001، وتحتوي على أكثر من 2000 دورية مطبوعة، و350.000 دراسة، وأكثر من 6000 شريط فيديو وشريط سمعي وأفلام.
- تتميز المكتبة بتصميم خارجي مميز بجوائز لتصميمها الداخلي الذي يتميز بنظام توزيع الضوء لتحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي في جميع أنحاء المبنى.

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