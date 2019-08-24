أحمد موسى: قمة السبع ستناقش تهديدات إيران لحركة الملاحة العالمية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقامة في فرنسا ستناقش تهديدات إيران لحركة الملاحة العالمية.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قمة الدول الصناعية ستناقش الحرب التجارية بين أمريكا والصين وسيتم تناول ذلك الملف في أعمال القمة.



وتابع، أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، قد تناقش قضية كشمير وما حدث في الأيام الماضية ما بين الهند وباكستان.



وأوضح أن الولايات المتحدة أصدرت بيانا تحدثت فيه عن روسيا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، مؤكدين أن ذلك مرتبط باهتمامها بالعودة إلى المجموعة ومن الممكن طرح هذه القضية للنقاش، ويجب أن يحدث ذلك من الجانب الروسي.

