"التعليم أو الفهلوة".. ما هو دور أولياء الأمور في إصلاح النظام التعليمي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لا يكفيان لإصلاح منظومة التعليم دون تعاون من أولياء الأمور مع الدولة في ذلك.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أولياء الأمور يجب أن يقتنعوا أن التعليم ليس أن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات دون أن يؤثر في شخصياتهم، ويجب أن يستجيبوا لتطوير العملية التعليمية في مصر.

واستطرد أن الكثيرين يعبرون عن استيائهم من الدورس الخصوصية، وفي النهاية نكتشف ظاهرة سيد عراقي وغيره من المدرسين الذين يستأجرون قاعات لاستقبال الطلاب فيها، والحجز يتم قبلها بشهور، وعندما نهاجمه لأنه شخص يمارس أمر غير قانوني، يزعمون أننا نهاجم نموذج ناجح للأحد المدرسين، فكيف يستقيم أمر التعليم بهذه الطريقة؟".

وتابع أن أولياء الأمور والطلاب يجب أن يقتنعوا بأنهم يتعلمون من أجل المعرفة وليس من أجل الحصول على شهادة، منوها إلى أن التعليم في مصر المناقض له الفهلوة، فعلى الجميع أن يختار بين التعليم أو الفهلوة.