رئيس وزراء السودان: نحتاج مساعدات خارجية بقيمة ملياري دولار

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن بلاده في حاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار، خلال العامين المقبلين لتجاوز أزمتها المالية.



وأوضح حمدوك في تصريحات خلال لقاء متلفز مساء اليوم السبت، أن السودان يحتاج إلى مساعدات خارجية بقيمة ملياري دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة فقط لإيقاف هبوط الجنيه السوداني.



وأضاف حمدوك: "نجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون السودان، فنحن نحتاج لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة".



وكشف رئيس الوزراء السوداني عن بدء حكومته محادثات مع الولايات المتحدة لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.



وأدى عبدالله حمدوك الخبير الاقتصادي رسميا الأسبوع الماضي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

