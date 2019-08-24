الباز يفضح ألاعيب الإخوان في تأجيج دور أيتام ضد "التضامن"

فضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دور جماعة الإخوان الإرهابية في تأجيج بعض دور الأيتام التابعة للإخوان، لتشويه وزارة التضامن.



وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان، أوعزت للأولاد الموجودين في دار أيتام عبير الإسلام، للقيام بأعمال شغب، وتكسير من أجل تصوير مشهد يوحي بأن الدار مهملة بعد إسنادها إلى وزارة التضامن.



ولفت الباز إلى أن دار أيتام عبير الإسلام كانت تتبع الإخوان، وبعد 30 يونيو تمت مصادرة الجمعيات الإخوانية وانتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لكن بحكم ارتباط الأولاد لفترة طويلة، تم تحريضهم على التكسير والضرب، وضربوا أعضاء مجلس الإدارة.



واستعرض الباز مقطع فيديو لأطفال أحضرهم وجدي العربي من دار أيتام عبير الإسلام، ليسيروا حاملين الأكفان في اعتصام رابعة.



وكان محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، علق على الصور التي نشرتها صحفية زاعمة إهمال الدار، وأوضح أنه تم تكليف أكثر من مجلس إدارة، لكن استقالوا لصعوبة التعامل مع الأولاد، وأنه تم الاعتداء على المشرفين، مشيرًا إلى أنه جارٍ تشكيل مجلس بمعرفة الوزارة.



وعرض الباز صورًا للدار بعد إصلاحها، وإعادة انضباطها وترتيب الأسرّة وتنظيفها، والسيطرة على الأولاد.



وختم الباز: "قد يكون لنا ملاحظات على أداء الحكومة، لكن لا يمكن وصف غادة والي وزيرة التضامن بأنها فاسدة".



